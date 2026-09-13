Арт галерия Vejdi озарена от „Острови на светлината“ на Васил Стоев
Изображенията в платната на Васко Стоев са като фрески, като сграфито на стената на спомените
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Изображенията в платната на Васко Стоев са като фрески, като сграфито на стената на спомените
Артистичното семейство има концерт в зала „България“ на 12 октомври
Васил Стоев е един от най-талантливите съвременни български живописци
Критиците и публиката оцениха по достойнство платната на Васил Стоев и Николай Янакиев, чиито произведения са изложени из цяла Европа, САЩ, Канада, Ав...