Танов посмъртно с орден
Генерал-майор Ваньо Танов ще бъде удостоен посмъртно с орден „За гражданска заслуга" – първа степен, Ваньо Танов за големите му заслуги и личен принос...
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Генерал-майор Ваньо Танов ще бъде удостоен посмъртно с орден „За гражданска заслуга" – първа степен, Ваньо Танов за големите му заслуги и личен принос...
Смъртта на Ваньо Танов няма да спре борбата със сивия сектор, контрабандата и корупцията. В това са убедени хората, които повече от 6 години работят с...
Днес загубих скъп приятел, човек, на когото вярвах и можех да се доверя, се казва в съболезнователен адрес на министър-председателят Бойко Борисов до...
Днес се очаква директорът на Агенция "Митници Ваньо Танов да отиде до ГКПП "Капитан Андреево", за да провери на място организацията на митницата. По...
Хасково. Тодор Караиванов е временно изпълняващ длъжността началник на Свиленградската митница. Заповедта за това е на шефа на Държавното митническо в...
Заради 617 млн. дупка750 митничари работят без почивен ден Пиле не може да прехвръкне при проверките, твърди шофьорът Йордан ПандевКантар, физически...
Генералът се пребори с болестта и враговете със стиснати зъбиХобито на Ваньо Танов е да вади мед, зарежда се в планината Завръщането на Ваньо Танов в...
Усещане за дежавю тръгна вчера от "Дондуков" 1. Ваньо Танов отново е шеф на митниците. Реабилитацията му дойде дни, след като на постовете си в пътнат...
Прокуратурата е подхванала и още един разговор между бившия премиер Бойко Борисов и ексшефа на Агенция "Митници" Ваньо Танов. От записите, които изте...
Запазил го като агент и така му осигурил чадър, подозират в НСС