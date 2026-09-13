Всичко за Вальо Танов

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Танов посмъртно с орден

Танов посмъртно с орден

Генерал-майор Ваньо Танов ще бъде удостоен посмъртно с орден „За гражданска заслуга" – първа степен, Ваньо Танов за големите му заслуги и личен принос...

02 март | 10:30
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Тройно сито на границата

Тройно сито на границата

Заради 617 млн. дупка750 митничари работят без почивен ден Пиле не може да прехвръкне при проверките, твърди шофьорът Йордан ПандевКантар, физически...

08 септември | 6:00
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Единакът Ваньо Танов

Единакът Ваньо Танов

Генералът се пребори с болестта и враговете със стиснати зъбиХобито на Ваньо Танов е да вади мед, зарежда се в планината Завръщането на Ваньо Танов в...

21 август | 20:30
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Дежавю във властта

Дежавю във властта

Усещане за дежавю тръгна вчера от "Дондуков" 1. Ваньо Танов отново е шеф на митниците. Реабилитацията му дойде дни, след като на постовете си в пътнат...

13 август | 6:30
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