Валери на Оланд с емоционално "сбогом" към Елисей
Париж. Часове след като нейният партньор Франсоа Оланд обяви, че вече не са двойка, Валери Трирвильор отправи в Туитър своите благодарности към персон...
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Париж. Часове след като нейният партньор Франсоа Оланд обяви, че вече не са двойка, Валери Трирвильор отправи в Туитър своите благодарности към персон...
Париж. Съдбата на Валери Трирвильор, чийто статут още не е изяснен с президента Франсоа Оланд, е "много тежка". Това каза бившата първа дама на Франци...
Френският президент е поискал от първата дама да се изнесе
Не искала да се самоубива заради изневярата на Оланд, твърдят близките й
Безпрецедентен скандал избухна във Франция. Таблоидът Closer (същият, който пусна голите снимки на кралската невеста Кейт Мидълтън) изригна със седем...