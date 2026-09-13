Синеок генерал не остави неваксиниран в Португалия
Чудото се приписва на високопоставен офицер от португалския флот - Енрике Гувея е Мело, който води кампанията по ваксинация
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Чудото се приписва на високопоставен офицер от португалския флот - Енрике Гувея е Мело, който води кампанията по ваксинация
Може да се помисли по-нататък отново за носене на маски на открито при събирания някакви, каза специалистът
Темпът на имунизация се е ускорил с близо 14% през последните 10 дни
Следващата седмица Лондон ще бъде домакин на първата среща на живо на държавните ръководители на седемте най-големи икономики в света
Във ВМА ваксините свършиха, хората се наредиха пред УМБАЛ "Свети Иван Рилски"
Това е решило ръководството късно снощи
Благоевград. Областната дирекция по безопасност на храните - Благоевград стартира втората за тази година ваксинна кампания срещу класическа чума по ди...