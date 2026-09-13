Електрохолд разработи Viber чатбот за проверка на прекъсванията на тока
Чатботът може да бъде намерен чрез изписване на електрохолд или electrohold в търсачката на Viber
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Чатботът може да бъде намерен чрез изписване на електрохолд или electrohold в търсачката на Viber
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