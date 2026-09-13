Всичко за Вайбър

Следете всички новини, анализи и коментари за Вайбър. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Общество Малки обяви Технологии
Крием чатовете във Viber

Крием чатовете във Viber

Eдно от водещите в света приложения за комуникация Viber пусна нова функция „Скрити чатове". Тя позволява на потребителите да скрият избрани разговори...

19 април | 15:34
0 коментара
826
Viber става конкурент на Skype

Viber става конкурент на Skype

Viber вече няма да е конкуренция на Skype при безплатните разговори през интернет само на мобилните устройства. Стартиралата през 2010 г. дейността с...

08 май | 22:00
0 коментара
17381