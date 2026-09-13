Новата генерация - поглед към бъдещето
Наградихме банкери и юристи Те са умни, знаещи и можещи. Завършили или специализирали в най-добрите университети по света. Направили своите първи кра...
Следете всички новини, анализи и коментари за В-К "стандарт". Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Наградихме банкери и юристи Те са умни, знаещи и можещи. Завършили или специализирали в най-добрите университети по света. Направили своите първи кра...
Десетки честитки от най-големите компании в България затрупаха пощата на"Стандарт" за 23-ия рожден ден, който бе вчера. За нас е чест, че имаме толков...
"Стандарт" се утвърди като приятел и помощник на кметовете. Не един или два български града успяха да популяризират своята история чрез кампаниите ни....
Лавината пожелания за 23 години "Стандарт" засипа редакцията ни от ранни зори и няма спиране. Започваме с пожеланията на личностите, които са институц...
София. Проучванията за добив на газ в "Силистар" и "Терес" започват до 6 месеца. Това съобщи главният редактор на вестник "Стандарт" Славка Бозукова в...