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Взривявай трудно

Взривявай трудно

Държава да провери оръжейният бизнес,за да не плащаме още кръвен данък Жителите на село Иганово повече от всеки друг знаят какво преживяват днес хора...

15 април | 5:50
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