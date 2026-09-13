Държавата да затегне контрола над оръжията
В МО спазваме правила за боеприпаси с изтекъл срок на годност Подп. доц. Борислав Генов, военен експерт в Министерството на отбраната (пред бТВ) - Д...
Следете всички новини, анализи и коментари за Утилизация. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
В МО спазваме правила за боеприпаси с изтекъл срок на годност Подп. доц. Борислав Генов, военен експерт в Министерството на отбраната (пред бТВ) - Д...
Нужни са законови промени заради инцидентите с оръжия и муниции, коментира министърът на отбраната Николай Ненчев за БНР. Министърът отбеляза, че не п...
Държава да провери оръжейният бизнес,за да не плащаме още кръвен данък Жителите на село Иганово повече от всеки друг знаят какво преживяват днес хора...
Човешка грешка или независещо от работниците обстоятелство може да е причина за взрива, каза военният министър Има всички основания утилизацията на б...
Сливен. "Отказах да дам разрешение за извършване на утилизация на мини южно от Сливен. Според мен не е редно това да се случва в такава близост до фот...