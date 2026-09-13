Президентът на БФ по Ушу преговяра с Джет Ли за визита в Бургас
Възможно е холивудската кунг фу легенда да открие SANDA PRO FIGHT
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Възможно е холивудската кунг фу легенда да открие SANDA PRO FIGHT
Публиката видя как се бият дракон, тигър, леопард, жерав и змия Националното първенство по ушу събра майстори от 8 клуба Сложни бойни техники, свист...
Състезатели от 9 отбора ще покажат умения в китайското бойно изкуство, известно у нас като ушу или кунгфу. Надпреварата ще бъде в 30 дисциплини в пет...
Родните майстори печелят 5 титли и още 16 медала на последното европейско Ушу не е просто боен спорт, а комбинация от традиция, финес и сила. Звучи к...
Състезатели от 32 страни ще воюват за европейските титли под мотото „Най-древното бойно изкуство в най-древния град" С пищна церемония и при огромен...
Най-добрата състезателка по yшy в света Дapия Tapacoвa ще води националния отбор на Русия на Европейско първенство по Ушу, което ще се проведе от 16-2...
Трийсетгодишнина на Ушу в Европа ще бъде отбелязана в Града на липите по време Европейското първенство по този мъжествен спорт. Това съобщи на официал...
Стара Загора. Министърът на младежта Мариана Георгиева е разпоредила на Бългрската федерация по ушу да бъдат закрити 5 спортни клуба в страната под пр...
Стара Загора. Градът на липите ще бъде домакин на Европейското първенство по Ушу през 2015 година. Това съобщи Маноил Манев, председател на Българскат...