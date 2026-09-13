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С ушу боят става изкуство

С ушу боят става изкуство

Родните майстори печелят 5 титли и още 16 медала на последното европейско Ушу не е просто боен спорт, а комбинация от традиция, финес и сила. Звучи к...

13 октомври | 21:30
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