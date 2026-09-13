Зловещо от измамника-гробар: Не отваряйте урните!
Прокуратурата е внесла обвинителен акт
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Прокуратурата е внесла обвинителен акт
Двойно повече българи са гласували на 11 юли
За да се осъществи гласуването обаче трябват ред законови промени
Обмислят гласуване по пощата за българите в чужбина
Трябва да се обърне специално внимание на това кой ще влезе с урните в болничните заведения
Ухан бе първият епицентър на епидемията от COVID-19 през януари
Случката станала след като отворили кутии с бюлетини
Древните издълбали нишите в скалите като пчелна пита Огромното скалното светилище в Източните Родопи е достъпно само за археолози Глухите камъни е е...
Бонус при гласуване вместо глоба за хората, които не отидат до урните. Това обмислят да предложат депутати от ГЕРБ и Реформаторския блок като промени...
След като станаха ясни последните два отбора, които ще играят във Франция през следващото лято от УЕФА разпределиха класиралите се отбори в 4 урни пре...
Битка кой да се добере пръв до казаните за варене на ракия върви в Благоевград и околните села. Сигурно е, че там ще са по-големите опашки, отколкото...
За опашки пред избирателните секции и съмнения за контролиран вот в община Несебър съобщи БНТ. Екипът на "По света и у нас" съобщи, че бюлетините за и...
Да се променя конституцията само за 50 000 гласоподаватели не си струва Създаването на парламентарната комисия за конституционни реформи в областта н...
Евелина Славкова, социолог В момента наблюдаваме една много ярка конфронтация между водещите ни политици. Реално това, което се обсъждаше при президе...