Танев иска европари за университетите за възрастни
Университетите за по-възрастни хора могат да бъдат финансирани от еврофондовете. Това заяви министърът на образованието и науката Тодор Танев във връз...
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Университетите за по-възрастни хора могат да бъдат финансирани от еврофондовете. Това заяви министърът на образованието и науката Тодор Танев във връз...