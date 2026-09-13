Чудо! Спасиха мъж, погълнал дървено яйце
Уникалната операция бе извършена в "Пирогов"
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Уникалната операция бе извършена в "Пирогов"
Заради болестта на Бехтерeв, която е хронично артрозно заболяване, пациентът е „отключил” рядката диагноза ацетабуларен тунелен синдром
Уникална 4-часова сърдечна операция бе извършена в столичната университетска болница "Света Анна" от проф. Владимир Данов - началник на Клиниката по к...