Четем 170 есета на Умберто Еко
„Хроники на едно течно общество” е лебедовата песен на великия ерудит
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„Хроники на едно течно общество” е лебедовата песен на великия ерудит
Дан Браун е мой фиктивен персонаж, който заживя свой живот Мина малко повече от седмица от смъртта на великанът Умберто Еко. Човекът енциклопедия бе...
"Храната - италианското щастие", представяна у нас от "Авлига", ще остане в литературната история с предговора, написан от великия Умберто Еко. Гаст...
Стотици почитатели се събраха в Милано за погребението на световния интелектуалец Заглавието на сборника с есета е стих от Данте, призоваващ Сатаната...
1500 души дойдоха да го слушат през 2004-а, разказа професор Ивайло Знеполски Писателят остава впечатлен от "Свети Александър Невски" и Рилския манас...
За себе си той казваше: "Аз съм философ, пиша романи само през почивните дни". Човекът енциклопедия Умберто Еко почина на 84-годишна възраст, повален...
Известният писател и философ Умберто Еко е починал късно вчера в дома си. Това съобщиха от семейството на 84-годишният интелектуалец пред италиански м...
Умберто Еко прописа за деца. Геният преразказва романа "Годениците". Романът на Алесандро Мандзони "Годениците" вече е преразказан от Умберто Еко. Пи...