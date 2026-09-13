Всичко за Умберто Еко

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Универсалният език на Италия

Универсалният език на Италия

"Храната - италианското щастие", представяна у нас от "Авлига", ще остане в литературната история с предговора, написан от великия Умберто Еко. Гаст...

26 февруари | 10:00
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Почина Умберто Еко

Почина Умберто Еко

Известният писател и философ Умберто Еко е починал късно вчера в дома си. Това съобщиха от семейството на 84-годишният интелектуалец пред италиански м...

20 февруари | 8:14
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Избрани нови романи

Избрани нови романи

Умберто Еко прописа за деца. Геният преразказва романа "Годениците". Романът на Алесандро Мандзони "Годениците" вече е преразказан от Умберто Еко. Пи...

02 януари | 19:05
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