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Ултраси щурмуваха автобус

Ултраси щурмуваха автобус

Ултраси нападнаха пътуващи в автобус номер 94, съобщи читател на Стандарт Нюз, станал свидетел на инцидента. Злополуката е станала тази вечер около 23...

18 октомври | 23:07
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