Война с павета в Пловдив. Ранен полицай (ВИДЕО)
Ултрасите на Ботев и Локомотив влязоха в челен сблъсък
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Ултрасите на Ботев и Локомотив влязоха в челен сблъсък
Премиерът със специално изявление
Задържани са 33-ма души, има и непълнолетни
Петима полицаи са пострадали, организаторът се разграничи от феновете
Продължават безредиците край Националния стадион
Футболните хулигани задигнали 1560 лева суитчер от фен на ЦСКА
Обстановката в клуба уе очаквано взривоопасна
Заради ултраси и кримки протестът обърна мача срещу себе си
Футболни фенове влезли в пререкания с цивилни полицаи
В страната се води и политическа кампания срещу ЛГБТ идеологията
Инцидентите от мача с Лил ще се разследват дълго
Ултраси от "Синя хунта" вилнеят в центъра на София Полицията задържа петима за нападенията, издирват още един съучастник Ултраси от фракцията "Синя...
"Ултраси обикалят по заведения и гонят чужденци, наричат поляците "паразити"", алармира членът на СЕМ Вълна от расизъм и ксенофобия залива острова сл...
Трима ултраси от Унгария бяха осъдени днес на затвор заради простотиите на "Стад Велодром" преди мача срещу Исландия. Най-тежката присъда е за 6 месец...
Вчера, в Пловдив се състоя историческа среща между представители на всички по-големи агитки у нас. На сбирката бе решено да се приемат правила в "ултр...
Скандалите в "Бенфика" след загубата в дербито срещу "Спортинг" продължават. Феновете на отбора са бесни на играчите. Вчера при излитането за тима за...
Ултраси нападнаха пътуващи в автобус номер 94, съобщи читател на Стандарт Нюз, станал свидетел на инцидента. Злополуката е станала тази вечер около 23...
"А" група загуби вечното дерби, но феновете на "Левски" и ЦСКА продължават да поддържат огъня помежду си с пълна сила. Във вторник вечерта уговорен по...
Един човек е ранен по време на протеста в столичния квартал "Орландовци" тази вечер. По непотвърдена информация той е ударен с брадва, но състоянието...
Около стотина ултраси са забелязани в столичния квартал "Орландовци", където се провежда мирен протест срещу насилието. По-голяма част от тях са с кач...