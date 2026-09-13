Най-накрая! Отпада важен документ, който ни искат банките
Администрациите ще си обменят информацията по служебен път
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Администрациите ще си обменят информацията по служебен път
Има законова непълното с временните удостоверения
Ето как да си го вземем
За да бъде издаден документът е необходимо лично подаване на искане в полицията
Комисията по избора на лидер на БСП връчи Удостоверение за избран председател на Нинова
Комисия от четири европейски експерти издаде на Юлен АД най-високото удостоверение за управление на околната среда. Това съобщиха от пресцентъра на др...
София. Ще намалее таксата за идентификация на произведения на изкуството, които не са културни ценности, реши Министерски съвет днес. Правителството п...