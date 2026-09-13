16 учебни дни през май
Учебните дни през месец май от днес намаляха с още един. Просветното министерство издаде заповед, с която обявява 25 май за неучебен ден. Така през ма...
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Учебните дни през месец май от днес намаляха с още един. Просветното министерство издаде заповед, с която обявява 25 май за неучебен ден. Така през ма...
Учениците с 15 дни почивка, имат 2 миниваканции по шест дни
София. Просветното министерство проверява тонерите във всички училища преди матурите, за да не закъсат школата при разпечатването на изпитните тестове...