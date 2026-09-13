Всичко за Учебни Дни

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16 учебни дни през май

16 учебни дни през май

Учебните дни през месец май от днес намаляха с още един. Просветното министерство издаде заповед, с която обявява 25 май за неучебен ден. Така през ма...

05 май | 19:15
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