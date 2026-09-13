Драма и с "Турски поток", какво става
Диверсанти бяха задържани
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Диверсанти бяха задържани
Президентите на Турция и Русия продължават срещата си в руския курорт Сочи
Официално причината е "годишно техническо обслужване на газопровода"
Борисов се опитва да прикрие своето престъпление - инфраструктура в полза на Кремъл, каза съпредседателят на “Демократична България”
Причината била ремонта на газопровода "Турски поток"
„Турски поток“ е съвременен, ефективен и сигурен газопровод, каза Алексей Милер
От утре сутрин западната ни съседка ще получава руски природен газ от България
Това е ясно предупреждение към компаниите, които участват в руските енергийни проекти
Съединените щати не одобряват участието на България в газопровода „Турски поток“, твърдят руснаците
Ставаме хъб на Балканите, коментира проф. Тасев
Лидерът на партия АБВ Румен Петков обвини премиера Борисов за забавянето на "Турски поток" през наша територия
Не мисля, че имат общо с изгонения наш дипломат, каза външният министър
Реджеп Тайип Ердоган и Путин ще обсъдят турско-руските отношения
Ако българите са готови да получат газ, съответно, ще има газ за тях, каза човек на руската фирма
Очакваме и удължаване на срока на 5 и 6 блокове на АЕЦ „Козлодуй“
Преди това имаше спекулации, че съдебният процес може да отнеме месеци и дори години
Морският участък на тръбопровода е завършен, сухопътният участък от руска страна е готов на 100%
Ердоган обеща да побърза с "Турски поток", но после "наказа" лидера на Кремъл с оплаквания на 20 бизнесмени
Очаква се и голям двустранен форум в сферата на туризма.
Администрацията на Доналд Тръмп активно се противопоставя на руските газови проекти в Европа