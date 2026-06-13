Опасен заради COVID-19 газ трови София
Той се свързва със заболявания като астма, хронична белодробна недостатъчност и др.
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Той се свързва със заболявания като астма, хронична белодробна недостатъчност и др.
Природозащитната организация "Грийнпийс" публикува "черен списък" с производителите на храни, които ни тровят с генномодифицирани организми. В него по...