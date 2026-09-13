Връщат такса "тротоарно право", заведенията бесни
Решението е на Столична община
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Решението е на Столична община
Отсрочка на столичани за плащането на първата вноска за такса смет
Местният парламент в Кърджали гласува увеличение таксата за тротоарното право 4 пъти и в четирите зони на областния град. Мотивите за промените са, че...
София. Такса тротоарно право ще бъде намалена с 15%, съобщиха от Столичната община. Целта е подпомагане на дребния и среден бизнес. Предложението тепъ...