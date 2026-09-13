Кръщават трибуна на болен легендарен треньор
Още едно признание за Свен Горан Ериксон
Следете всички новини, анализи и коментари за Трибуна. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Още едно признание за Свен Горан Ериксон
Той отново призова за смелост и честност при гласуването
Направи го Росица Кирова от ГЕРБ
Метална трибуна се срути в столичния кв. "Павлово". Инцидентът е станал при откриването на Международния фолклорен фестивал "Витоша", съобщи Агенция "...
На "Герена" имаха нов повод за радост. "Левски" успя да уреди новата трибуна с Акт 16. И така тя официално ще може да приеме фенове за дербито с "Лудо...
"Левски" направи нова важна крачка към отварянето на сектор "А". Днес "сините" бутнаха оградата пред долните редове, която не позволяваше топката да о...
Затварят трибуната "Сър Алекс" на ст. "Олд Трафорд" заради липса на зрителски интерес, съобщи "Дейли Мирър". До този куриоз се стигна, след като "Манч...
Женски двубой се разрази на парламентарната трибуна. Шефът на НС Цецка Цачева влезе в люта словесна схватка с депутата от БСП Корнелия Нинова. Социали...
От началото на годината досега просветното министерство лансира множество промени. Някои са свързани с тестовете след седми клас, други - с обновяване...
Наясно сме какви играчи искаме през лятото, обяви Петричев Още една страхотна изненада очаква феновете на "Лудогорец" за големия празник утре по пово...
София. Новата трибуна на "Лудогорец Арена" ще бъде кръстена на Козмин Моци, който снощи трябваше да замести Владо Стоянов на вратата на разградчани и...
Турнирът Фифа Световна купа 2017 ще се проведе в Индия
Строителите чупят рекорди, първият мач е след 15 месеца
"Ботев" бута преждевременно още една трибуна, за да направи до 2015 г. стадион за групите на Шампионска лига. Клубният бос Цветан Василев има амбиция...