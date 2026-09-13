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Гласът на учителите

Гласът на учителите

От началото на годината досега просветното министерство лансира множество промени. Някои са свързани с тестовете след седми клас, други - с обновяване...

24 ноември | 6:00
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