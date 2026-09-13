Всичко за Трети Лъч

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Нови тапи заради метрото

Нови тапи заради метрото

Нови тапи заради строежа на метрото очакват шофьорите в София тази седмица. Заради изграждането на третия лъч се въвеждат промени в движението по стол...

14 март | 6:35
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