Вероятност. Третият лъч на метрото тръгва от утре
Това съобщи пред bTV директорът на "Метрополитен" инж. Стоян Братоев.
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Това съобщи пред bTV директорът на "Метрополитен" инж. Стоян Братоев.
Учacтъĸът e 8 ĸилoмeтpa - oт "Kpacнo ceлo" дo бyл. "Bлaдимиp Baзoв".
8-км отсечка свързва "Хаджи Димитър" и "Красно село" и включва 8 нови метростанции
Това съобщават от ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура".
Очаква се около 200-250 човека да бъдат участници в откриването на третия лъч
Пускат се 8 км в 8 станции
Ще бъде пуснат до края на август
8 км с 8 станции има по третия лъч на софийското метро
Премиерът Борисов направи инспекция и остана много доволен от свършеното
Решено е да бъдат пуснати всички 8 метростанции от бул. „Владимир Вазов“ до ул. „Житница“
Променят организацията на движението в центъра на София заради изгарждането на третия лъч на метрото. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община...
Затварят временно пешеходния подлез на Орлов мост на 2 юли. Това съобщиха от пресцентъра на Център за градска мобилност и уточниха, че причината са сп...
Министерският съвет одобри промяната в предназначението на средствата за Столична община, предоставени с ПМС 369/2015 г., информират от пресцентъра на...
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София. На 30 август трябва да пуснем движението по бул. „Черни връх", а от средата на 2015 г. ще започне изграждането на третия лъч на метрото. Това с...
София. Размразиха обществената поръчка за избор на изпълнители на централния участък от 3-ия лъч на метрото в столицата. Тя беше поставена под въпрос...