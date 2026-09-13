Лекар: PCR хваща ковид на третия ден след появата на симптоми
Все още личните лекари нямат достъп и дори да искат, не могат да изписват безплатните лекарства за КОВИД, каза д-р Георги Миндов
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Все още личните лекари нямат достъп и дори да искат, не могат да изписват безплатните лекарства за КОВИД, каза д-р Георги Миндов
Трети ден продължава операцията по издирването на двамата затрупани туристи край Крушунските водопади. На помощ на спасителите дойде и подкрепление....
София. Трети пореден ден протестиращите срещу правителството на Пламен Орешарски се събират пред парламента, за да пият кафе. Флашмобът „На кафе пред...