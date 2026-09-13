Германците: Здравето на Меркел е личен въпрос
Треперенето на канцлера е резултат от дехидратация на организма й, съобщава „Билд”
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Треперенето на канцлера е резултат от дехидратация на организма й, съобщава „Билд”
Канцлерката започна видимо да се тресе, но така и не помръдна от мястото си
Обяснението на Меркел за двава й тремора в последните дни бе, че нищо й няма
Защо трепери Меркел, питат се медии и доктори…
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