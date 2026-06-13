55 се удавиха с руски кораб (ОБЗОР)
Риболовният траулер потъна край Камчатка Най-малко 55 души от екипажа на руски риболовен траулер загинаха, а 13 са в неизвестност, след като корабът...
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Риболовният траулер потъна край Камчатка Най-малко 55 души от екипажа на руски риболовен траулер загинаха, а 13 са в неизвестност, след като корабът...
Руски кораб - тип траулер, потъна до Камчатка в Охотско море. До този момент е потвърдена смъртта на 54 моряци, информира BBC. Спасени са 63 души, но...