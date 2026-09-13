Изненада! Изграждат ново жп трасе от Гюешево до Северна Македония
Πocлeднитe 420 мeтpa oт тpaceтo ca oбocoбeни ĸaтo oтдeлнa пoзиция в тъpгa
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Πocлeднитe 420 мeтpa oт тpaceтo ca oбocoбeни ĸaтo oтдeлнa пoзиция в тъpгa
Никола Цолов взе първата си победа
Рекорден награден фонд и ново по удобно трасе през 2019-а
Изборът е направен, съвсем скоро ще имаме официалното съобщение от "Газпром"
До средата на годината трябва да бъде започната процедура за избор на финансираща институция
България би печелила около 200 милиона долара на година от транзитни такси, твърди руски журналист...
Последният участък от магистралата ще бъде готов през 2020 г. Участъкът на магистрала „Струма" в Кресненското дефиле, за който се реши да е с т.нар....
Община Бургас получи "зелена светлина" за реализацията на проекта "Сверна дъга". Новото трасе ще сложи край на претоварения трафик, който идва от маги...
Проектът за 14 км трасе ще струва 200 млн., 900-метров мост ще минава над язовир Студен кладенец Изграждане на обходен път на Кърджали, реализиране н...
Шефът на Формула 1 Бърни Екълстоун скастри пилотите заради техните претенции към пистата в Азербайджан. "Това е трасе, което според мен е за смели пил...
Миникомпозиция с френски локомотив и немски вагон прелетя за малко повече от 5 минути разстоянието от табела до табела между Пловдив и Стамболийски вч...
Движението по новия участък на бул. "Александър Малинов" в кв. "Младост", е пуснато, съобщи БГНЕС. Така автомобилите и автобусите могат да се движат...
Кърджали. В началото на октомври ще бъде направена първата копка по изграждането на пътната връзка на Момчилград с трасето за Маказа. След изгражданет...
Боровец. Вицепрезидентът на Европейската атлетическа асоциация (ЕАА) Хосе-Луис де Карлос и техническият делегат Йос Ван Рой инспектираха подготовката...
Велико Търново. Великотърновци искат референдум за трасето на автомагистрала „Хемус", което при последната корекция на проекта минава на 30 км от обла...