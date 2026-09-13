Нинова се радва. Съдебно решение подкрепи нейна политика
Лидерката на БСП е доволна от решение, свързано според нея с джендър идеологията
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Лидерката на БСП е доволна от решение, свързано според нея с джендър идеологията
30-годишната Сара Макбрайд стана първият транссексуален сенатор на Делауеър
Кампания за защита на правата на транссексуалните
Властите на САЩ разрешиха на транссексуалните открито да служат в армията, съобщи Пентагонът. "Става дума за талантливи американци, които изпълняват...
Пентагонът планира от 1 юли да премахне забраната за набиране на транссексуални във въоръжените сили на САЩ. Както съобщава в. "Ю Ес Тудей", позовава...
Сърбия избра своята първа транссексуална кралица на красотата. Събитието беше организирано от правозащитни организации, което е стъпка напред за права...
Москва. Русия прие спорния закон, забраняващ на травестити и транссексуални да шофират. Това предизвика остри критики от страна на активистите за прав...