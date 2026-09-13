Историческо разкритие за Перперикон! Свързано е с Библията
С приемането на християнството на Перперикон се появяват първите църкви
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С приемането на християнството на Перперикон се появяват първите църкви
Аз и президентът Румен Радев винаги сме защитавали тракийската кауза, каза вицепрезидентът
Общоградското поклонение ще бъде пред монумента "Одринска епопея" в парк „Тракия“ и се организира от местното тракийско дружество „Одринска епопея“ с...
„Крайно време е кметът на общината да е човек с тракийски корени, каквито сме повечето жители на Кърджали". С тези думи се обърнаха към кандидата на Г...
Малките таланти от танцова формация „Тракийче" при старозагорското читалище „Георги Бакалов-1933" заминават за международен детски фестивал в Северен...
Кърджали. Национална научна конференция на тема „100 години от разорението на тракийските българи" започна в Кърджали. Проявата е по повод юбилея от Б...