Барутното наследство на провалени кметове
Тотев си правил пиар с първа копка на небюджетиран обект,Рейзи пускал пари по частни сметки
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Тотев си правил пиар с първа копка на небюджетиран обект,Рейзи пускал пари по частни сметки
Викат на разпит за изпепелените складове кмета и главния архитект на Пловдив Клошарят Любо бил пироман, излязъл от затвора през март Версията за кло...
Инцидентът с колата на съпругата ми е много неприятен, но лично аз нямам никакви съмнения за сплашване или натиск, това заяви кметът на Пловдив Иван Т...
Юристката Савина Петкова стана първата жена, оглавила местния парламент Иван Тотев отново е кмет на Пловдив, а Здравко Димитров пак е областен управи...
Ниската избирателна активност в балотажа ме изненада. Това заяви в сутрешния блок на БНТ кметът на Пловдив Иван Тотев, който печели нов мандат. "Опън...
Приносът на местната власт към развитието на градовете е много важен за бизнеса. Добрата комуникация на Вашите работодатели с кметовете рефлектира и в...
„Коматевско шосе" скоро ще стане един прекрасен път, който ще ни даде основание да кажем, че Коматево е вече наистина неразривна част от Пловдив".Тов...
Като общински съветник Кирил Котев няма внесена нито една точка за подобряване на града в дневния ред на ОбС Сандански. Анализът на управлението на о...
"Не се учудваме, че пловдивският кмет Иван Тотев се разследва за далавери. Все пак негов пръв приятел е Венко Измамата, който бе пратен в затвора." То...
Парламентарната група на ГЕРБ изключи народния представител Здравко Димитров. Решението им е мотивирано от издигането на кандидатурата на Димитров за...
Номинират ме, но не съм решил още, каза Здравко Димитров Доскорошният шеф на ГЕРБ-Пловдив област Здравко Димитров-Зико ще се изправи наесен срещу съп...