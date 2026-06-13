Лоши новини за българската земя
Най-голямото намаление обаче се отчита през 2025 г.
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Най-голямото намаление обаче се отчита през 2025 г.
Създава се сериозен риск от обедняване на всички работещи,
Време е да влезете вав форма
Голям наш град буквално изчезва. От неговите 165 000 жители днес са останали 88 000. Икономиката запада, културата я няма. Уви, това е истината за л...
Топенето е необратимо, казаха на конференция в Чили
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Каква е съдбата на най-големия в света айсберг
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Авангардна технология, създадена от руски експерти в Центъра за подготовка на космонавти, се превърна в спасение за дамите и господата, които нямат ни...
Знаем, не сме като света. Но в какво, все не можем да посочим верния отговор. Доходите ни са средни за човечеството, демокрацията навсякъде е фасада з...