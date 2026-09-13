Николич подписа за разпускане на парламента в Сърбия
Държавният глава на Сърбия Томислав Николич днес подписа указа за разпускане на парламента и организиране на предсрочни парламентарни избори, информир...
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Държавният глава на Сърбия Томислав Николич днес подписа указа за разпускане на парламента и организиране на предсрочни парламентарни избори, информир...
Сърбия не е заявявала, че не иска да участва в строежа на транспортната инфраструктура за газа от "Турски поток". Това заяви сръбският президент Томис...
Строежът на газопровода "Турски поток" в Сърбия е невъзможен.Това заяви президентът на страната Томислав Николич в интервю за "Интерфакс". "Казвам, ч...
Президентът Росен Плевнелиев е заминал на двудневно официално посещение в Сърбия по покана на президента Томислав Николич. Посещението е с основна те...
Москва. Руският президент Владимир Путин e провел телефонни разговори с унгарския министър-председател Виктор Орбан и президента на Сърбия Томислав Ни...
На Балканите най-много терористи се вербуват в Албания и Косово, предупреди Томислав Николич Ню Йорк. Българин се сражава в редиците на джихадистите...
Цивилни ченгета пазят банкера в хотела, той избягва репортерите Белград. Двама икономически съветници на сръбския президент Томислав Николич помагат...
Белград. Сърбия няма да въведе санкции срещу Русия. Това каза сръбският президнет Томислав Николич пред медии. "Невъзможно е да си представим, че Сър...
Автомонтьор смачка бронирания джип "Мерцедес" на сръбския президент Томислав Николич. "Мерцедесът" 500GL е бил вкаран за редовна техническа проверка в...
Белград. Подозрения за подслушване скараха президента и премиера на Сърбия. Държавният глава Томислав Николич не е доволен от работата на премиера...
София. Сръбският президент Томислав Николич, който е на официално посещение в Българи, се срещна с председателя на парламента Михаил Миков, който пот...