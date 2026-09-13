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Делят сметката за ток на две

Делят сметката за ток на две

София. Сметките за ток за януари ще съдържат два отчетни периода. Това съобщиха от електроразпределителното дружество ЧЕЗ, което обслужва Западна Бълг...

02 януари | 22:30
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