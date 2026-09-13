Тази напитка чисти тялото от токсини само за дни
Сложете всички съставки в блендер и пасирайте до получаване на гладка смес
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Сложете всички съставки в блендер и пасирайте до получаване на гладка смес
Премахването на токсините от организма възвръща нормалните му функции
Токсините на бактерията причинител могат да бъдат пагубни за плода
Двете съставки помагат и за мазнините
Необясними симптоми може да са знак, че е време за прочистване
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