Вадят заплатите в Енергото на светло
Дават на обществото мотивите на всички компании за вдигане на цените на парно и електричество
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Дават на обществото мотивите на всички компании за вдигане на цените на парно и електричество
София. Общественият съвет към Министерството на икономиката ще обсъжда по време на днешното си заседание как се образуват цените в енергийния сектор....
Синдикатът предупреждава за нови протести, ако се вдигнат цените на тока и парното
Бившият финансист номер 1 обвинява ДКЕВР за протестите
София. Запазване на цената на тока или незначителен ръст от 1 юли е основна цел на държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). Това об...
София. ДКЕВР допълнително ще проверява електроразпределителното дружество ЧЕЗ, преди да стане ясно дали трябва да бъдат отнети лицензите на „ЧЕЗ Разпр...
София. Бившият министър на икономиката и енергетиката Делян Добрев е подавал в прокуратурите сигнали срещу предишния председател на Държавната комисия...
Очакват рекордно ниска консумация в празничната седмица
София. В момента българският ток е „непродаваем" заради такса „пренос". Това заяви икономическият министър Асен Василев пред Дарик радио. Няма как да...