Всичко за Ток Цени

Следете всички новини, анализи и коментари за Ток Цени. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Бизнес Любопитно Политика
Обсъждат цените на тока

Обсъждат цените на тока

София. Общественият съвет към Министерството на икономиката ще обсъжда по време на днешното си заседание как се образуват цените в енергийния сектор....

26 април | 8:43
0 коментара
7131
ДКЕВР запазва цената на тока

ДКЕВР запазва цената на тока

София. Запазване на цената на тока или незначителен ръст от 1 юли е основна цел на държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). Това об...

17 април | 18:55
0 коментара
12546