Всичко за Тодор Коджейков

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Шефът на НСО е подал оставка

Шефът на НСО е подал оставка

София. Директорът на Националната служба за охрана генерал Тодор Коджейков е подал оставка.   "Оттеглянето му е по лични причини", съобщи след консу...

27 февруари | 16:16
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