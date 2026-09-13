Нови разкрития за атентата. Гешев следен
Подготовката на покушението може да е станала за часове
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Подготовката на покушението може да е станала за часове
Според него кръгът от хора, които могат да направят нещо подобно, е много широк
Той коментира и пътя на кортежа
Бившият шеф на Националната служба за охрана бригаден генерал Тодор Коджейков вече е доктор по специалност "Икономика и управление". Той е защитил усп...
София. Директорът на Националната служба за охрана генерал Тодор Коджейков е подал оставка. "Оттеглянето му е по лични причини", съобщи след консу...
София. Охраната на Бойко Борисов и Цветан Цветанов струва по 40 000 лева на месец на човек, общо 80 000 лева на месец за двамата, по изчисления на Ант...
София. Временно назначеният началник на Националната служба за охрана (НСО) Тодор Коджейков да бъде преназначен на поста. Това предложи правителството...
София. Националната служба за охрана (НСО) ще оповести в четвъртък дали ще има уволнения заради опита за покушение срещу лидера на ДПС Ахмед Доган мин...