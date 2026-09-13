Кутев: 80 000лв. на месец за охрана на Борисов и Цветанов

София. Охраната на Бойко Борисов и Цветан Цветанов струва по 40 000 лева на месец на човек, общо 80 000 лева на месец за двамата, по изчисления на Ант...