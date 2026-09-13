Тошо Пая събирал по 2500 евро от митничари за почерпка
Внесоха в съда обвинението срещу Караиванов за подкупи и злоупотреба със служебното положение Обвинителният акт срещу бившия шеф на Митница Свиленгра...
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Внесоха в съда обвинението срещу Караиванов за подкупи и злоупотреба със служебното положение Обвинителният акт срещу бившия шеф на Митница Свиленгра...
Пловдивският апелативен съд пусна под гаранция от 5000 лева началника на митницата в Свиленград Тодор Караиванов, съобщи БГНЕС. Тодор Караиванов беше...
Пловдив. Началникът на митницата в Свиленград– Тодор Караиванов, остава за постоянно в ареста. Това е решението на Пловдивския апелативен съд. По-ран...
Хасково. Заловеният при зрелищна акция на ДАНС в сряда вечер митнически началник в Свиленград Тодор Караиванов остава в ареста с постоянна мярка "задъ...
Хасково. Днес Хасковският съд гледа мярката за неотклонение на директора на свиленградската митница, който бе арестуван вчера в показна акция. Тодор...
София. Шефът на митницата в Свиленград е бил заловен с подкуп. Това съобщиха от пресцентъра на Прокуратурата. И уточниха, че Върховната касационна про...
Началникът на Митница Свиленград Тодор Караиванов, който снощи бе арестуван след показна акция на ДАНС, нназначил 20 души в митницата преди два дни. Т...
Тодор Караиванов, който е шеф на Митница Свиленград, е бил арестуван снощи при специализирана акция на ДАНС. Операцията е започнала след края на рабо...
Хасково. Тодор Караиванов е временно изпълняващ длъжността началник на Свиленградската митница. Заповедта за това е на шефа на Държавното митническо в...
Хасково. Ексначалникът на Свиленградската Митница Тодор Караиванов поема поста отново идния понеделник. За „Стандарт" самият Караиванов обясни, че за...