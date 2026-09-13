След дискусия на в. "Стандарт": Румънски и чешки полицаи на плажа
Командироват 732 униформени в курортите от юни Румънски и чешки полицаи ще патрулират по родните курорти. Към тях се очаква да се присъединят и колег...
Следете всички новини, анализи и коментари за Тодор Гребенаров. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Командироват 732 униформени в курортите от юни Румънски и чешки полицаи ще патрулират по родните курорти. Към тях се очаква да се присъединят и колег...
Пловдив. Директорът на Национална полиция Тодор Гребенаров катастрофира на моста на Герджика в Пловдив. Комисарят бил зад волана на служебен джип "Фол...
Пловдив. Новият директор на полицията в Пловдив е добре познат както на колегите си от системата на МВР, така и на престъпниците, които треперят да не...
Пловдив. Кой ще седне на стола на главен комисар Тодор Гребенаров в Пловдив е най-често задаваният въпрос през последните дни в средите на служителите...
Героят от Катуница живее в панелка, не пие, но пуши като комин
Пловдивският комисар Тодор Гребенаров поема службата
Тодор Гребенаров яхва черен жребец, разпуска във фитнеса
Сменят полицейски шефове заради структурна реформа