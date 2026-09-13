Нов кошмар след адския взрив! Брат и сестра изчезнаха
Издирват Тодор и Антоанета, никой не може да се свърже с тях
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Издирват Тодор и Антоанета, никой не може да се свърже с тях
Още са живи слуховете, че отишлият си Камен-Тимоти Матов е бил дете на Тодор Живков
"Лек път" ще му пожелаят нашенсаката фолклорна формация “Сборенка” и виртуозните пианисти Ибрахим и Хасан Игнатови
Днес отбелязвяме Тодоровден. Тази година на 19 март празнуваме Тодорова събота, известна като деня на коневъдството и конния спорт. Тодоровден, Конск...
Не може да няма вина, след като има смъртен случай. След като двамата братя с действията си са допринесли за фаталния край, няма как да нямат вина. То...
Братя Дамянови няма да бъдат съдени за убийството на Тодор от Враца Окръжната прокуратура във Враца прекрати разследването за умишлено убийство на 18...
Главният секретар на МВР Георги Костов пристигна днес във Враца за отчета на Областната дирекция на полицията в града. Пред него бе представен годишни...
Прокурорите с въпроси дали побоят не е активирал хроничното заболяване Роднините на момчето не вярват на експертизата, поничките чакат обвинението да...
Експертизата категорична, че тийнейджърът е страдал от наследствено заболяване Обвинението срещу Поничките може да отпадне Сърдечни проблеми са дове...
Нанесеният побой над 18-годишния Тодор Йорданов от Враца не е причина за смъртта му. Днес от прокуратурата сложиха край на разногласията във връзка с...
Днес трябва да стане ясна причината за смъртта на Тодор от Враца. Очаква се да бъдат представени резултатите от петорната съдебно-медицинска експертиз...
Резултатите от петорната съдебно-медицинска експертиз за смъртта на Тодор от Враца, излизат днес. 18-годишният ученик почина след побой заради спор н...
До края на деня или най-късно в понеделник ще е готова съдебно-медицинската експертиза за смъртта на Тодор от Враца. Това заяви зам.-главният прокурор...
18-годишният Тодор, който почина след скандал на пътя във Враца, беше награден посмъртно в конкурс за есе, предаде tribali.info. Темата, по която е пи...
Софийският апелативен съд определи гаранция от по 2 хиляди лева за двамата братя, обвинени в убийството на Тодор от Враца. Днес в столицата бе гледан...
Говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова заяви относно обвинението срещу бившия кмет на Стрелча в изнасилване на 16-годишно момиче, че прокура...
Съдът в София решава дали двамата братя Дамянови от Враца да останат за постоянно в ареста. В момента двамата са под домашен арест. Припомняме. че те...
Мъж от София е имал челен сблъсък с единия от обвиняемите за смъртта на Тодор от Враца- Десислав. През юни миналата година в хижа край Роман двамата с...
Мариян Иванов, който оказа първа помощ на издъхналия миналата седмица във Враца Тодор, заяви в ефира на бТВ, че когато се е обадил на 112, никой не е...
Изпратиха тийнейджъра в бял ковчег и с траурна музика Експертизата може да оневини Поничките, ученикът издъхнал от сърдечен проблем или задавяне С т...