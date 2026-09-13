Лъв срещу тигър! Кой наистина е царят на животните?
Тъй като не се сблъскват директно, не може да се прецени кой е по-силен
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Тъй като не се сблъскват директно, не може да се прецени кой е по-силен
До 21 януари 2026 г. старозагорци могат да дадат своите предложения за име на Facebook страницата на зоопарка
Лора Крумова мина в палав тон заради тигър на гърдите на политика
Жената е сериозно ранена, но животът й е вън от опасност
Бракониерският скандал се разраства
Това заяви Филип Станев от трибуната
Спасиха човека чрез бой с пръчки на животното
Творбата на Поли Кларк е от първите в жанра клай-фай
Голямата бяла котка била единствена в България и е истинска атракция за старозагорци и гостите на града, най-вече за децата
Луис Хамилтън явно още страда по изгубената си любов Никол Шерцингер. Той публикува снимка в социалните мрежи, на която се вижда как стои със своя тиг...
Бял тигър, избягал от зоопарка при голямото наводнение в Тбилиси преди няколко дни, нападна и уби човек в центъра на града, съобщи вестник "Дейли мейл...
Редкият сибирски тигър, освободен от руския президент Владимир Путин, беше заснет да засища глада си с домашно куче. Сцената е заснета от инфрачервена...
Тигърът пакостник се събуди гладен и готов за подвизи Хлапета чакаха под дъжда, за да видят зъбите на звяра Ден след екшъна в столичния зоопарк тигъ...
София. Тигърът, който вчера избяга от столичния зоопарк и бе заловен и упоен, е свикнал с посетителите и няма ловни инстинкти. Това съобщи директорът...
Майка с две деца на метър от хищника 20 посетители на столичния зоопарк преживяха ужаса да се изправят очи в очи с тигър. 300-килограмовият хищник се...
"Проявена е изключително голяма небрежност при ситуацията с избягалия тигър", каза кметът на столична община Йорданка Фандъкова, предаде Фокус. "Стре...
София. Тигърът Мъри, който избяга по-рано днес, вече е прибран в собствената му клетка в столичния зоопарк. Няколко часа продължи операцията по залавя...
София. Тигър е избягал от клетката си в столичния зоопарк. Инцидентът е станал около 11 часа и вероятно е следствие на невнимание на служителите. В м...
Ню Делхи. Бял тигър разкъса и уби 20-годишен младеж, който прескочил оградата и скочил в клетката на животното в зоопарк в Ню Делхи. Въпреки предупре...
Варна. След известно забавяне заради аварии по пътя най-после във Варна пристигна любимата на тигъра Геро. Меденият му месец с цирковата артистка Н...