Всичко за Тигър

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20 пред зъбите на тигъра

20 пред зъбите на тигъра

Майка с две деца на метър от хищника 20 посетители на столичния зоопарк преживяха ужаса да се изправят очи в очи с тигър. 300-килограмовият хищник се...

07 декември | 22:05
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Прибраха тигъра Мъри

Прибраха тигъра Мъри

София. Тигърът Мъри, който избяга по-рано днес, вече е прибран в собствената му клетка в столичния зоопарк. Няколко часа продължи операцията по залавя...

07 декември | 15:28
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