270 деца от приемни семейства започнаха новата учебна година с нови таблети, раници, тетрадки и помагала от А1
Компанията подкрепя за девета поредна година първия учебен ден на децата в приемни семейства
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Компанията подкрепя за девета поредна година първия учебен ден на децата в приемни семейства
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Кога ще изчезне радиацията от вещите й
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40% по-високи цени
Телекомът и асоциацията предоставиха специално подготвени раници с тетрадки, образователни пособия и учебни помагала
Книжарници пуснаха оферти за отличници - подаряват тетрадки и химикалки, ако децата си купят книги. Други рекламни трикове пък се появиха по бензиност...
Хлапета бойкотират училище, ако не пишат върху Спайдърмен
София. Новата учебна година наближава, но преди да удари първият звънец, много родители ще трябва да преминат през шока да подготвят децата си за учил...