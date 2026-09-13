Кантарджиев с препоръка: По-добре родителите да тестват децата
Очаква се висока смъртност от ковид през следващите дни, каза професорът
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Очаква се висока смъртност от ковид през следващите дни, каза професорът
Директорът на училището трябва да осигури екипи от родители и учители, които да тестват децата
Страховете са неоснователни, твърди министърът на образованието
Сигналите ще се задействат днес в 11 часа
В петък започва работа Българската енергийна борса. Като начало тя ще функционира пробно, а на пълни обороти - от началото на 2016 г. България е сред...