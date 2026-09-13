Хайка за джихадисти в три страни (ОБЗОР)
Най-малко 11 заподозрени терористи бяха арестувани в четвъртък и петък при няколко акции на полицията в Белгия, Германия и Франция. Разследващите атен...
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Най-малко 11 заподозрени терористи бяха арестувани в четвъртък и петък при няколко акции на полицията в Белгия, Германия и Франция. Разследващите атен...
При антитерористична операция в Германия са задържани двама, заподозрени за връзки с терористите от брюкселските кървави нападения, съобщава БНР. Ед...
Третият заподозрян за кървавите атентати в Брюксел - мъжът в бяло от снимките на летище "Завентем", може би е издирваният Мохамед Абрини. Според брита...
Нахим Лакрауи,издирван от белгийските власти за атентатите в Брюксел, е бил образцов ученик в католическо училище. "Нахим беше много добър ученик",...
Брюкселският терорист Ибрахим Бакрауи е бил екстрадиран от Турция два пъти, лежал е и в затвора. Според информация на турските власти Бакрауи, който о...
Точно в 12 часа на обяд цяла Белгия запази минута мълчание в памет на жертвите на атентатите, знамената бяха спуснати наполовина. Хиляди хора се събра...