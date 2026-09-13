Пеевски: Министърът на отбраната незабавно да освободи борда на "ТЕРЕМ" за некадърност
Холдингът трябва да бъде стабилизиран, а заплатите - изплатени, каза лидерът на ДПс-Ново начало
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Холдингът трябва да бъде стабилизиран, а заплатите - изплатени, каза лидерът на ДПс-Ново начало
Безотговорно е, когато се говори за отбрана, хората от ВПК да са на протест, заяви лидерът на ДПС-Ново начало
Протестните действия са заради системно забавяне за заплатите
Взети са всички мерки, каза Калин Димитров
Струват 2000 лева, а ще унищожават танкове за 10-15 млн. евро
Министърът с нови планове
Парите, които се отделят за отбрана отиват за БГ индустрията, каза Каракачанов
Военните заводи "Терем" са имали във фалиралата КТБ близо 10 млн. лева, съобщи министърът на отбраната Николай Ненчев. Дружеството е имало 40.3 хил....
Премиерът Бойко Борисов ще приеме днес представители на стачниците от варненската фирма "ТЕРЕМ КРЗ Флотски арсенал", за да реши проблема им. Втори де...
Работниците от ТЕРЕМ-Варна излизат на бунт. Причината е, че вчера с писмо от централното ръкодоство са отнети всички правомощия на ръководителя на дру...
Новоназначената управителка на военното дружество "Снабдяване и търговия - МО" Росица Русева, близка до БЗНС и Реформаторския блок, е осигурила на час...
Летяща врата се стоварила върху служител на ТЕРЕМ Врата, излетяла от ударната вълна, е ранила един от работниците в Костенец. Това стана ясно от разк...
Силна експлозия вдигна на крак Костенец. Взривът от ТЕРЕМ рани 10 души и изпочупи прозорците на 40 къщи. Друг инцидент като по чудо мина без пострадал...
София. Изпълнителният директор на ТЕРЕМ доц. д-р Станчо Петков е бил освободен, заяви военният министър Ангел Найденов пред депутати от Комисията по о...
София. Бившият директор на военния холдинг ТЕРЕМ Мариян Йовчев се връща в управлението на дружеството, съобщиха от Министерството на отбраната. С реш...
София. Министърът на отбраната Ангел Найденов е уволнил управителният съвет на държавното дружество ТЕРЕМ. На поста е останал единственото изпълнителн...