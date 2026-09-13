Всичко за Терем

Следете всички новини, анализи и коментари за Терем. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Политика Бизнес Общество
Уволниха шефа на ТЕРЕМ

Уволниха шефа на ТЕРЕМ

София. Изпълнителният директор на ТЕРЕМ доц. д-р Станчо Петков е бил освободен, заяви военният министър Ангел Найденов пред депутати от Комисията по о...

14 ноември | 21:47
0 коментара
9279