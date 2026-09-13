ПГ на ДПС-Ново начало инициира стратегически диалог
Първата дискусия ще бъде на тема “Високите цени на храните и ниските изкупни цени на продукцията на българските земеделски производители”
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Първата дискусия ще бъде на тема “Високите цени на храните и ниските изкупни цени на продукцията на българските земеделски производители”
Microsoft започна да тества тези промени като част от програмата за предварителна оценка на Microsoft 365 през юли тази година
Резултатите ще бъдат обявени до 8 юни тази година, информират от Министерството на образованието и науката
За 41-ви въпрос, който е писане на съчинение или есе, се падна тема номер 22
Вестник "Преса" спира да излиза от утре. Сайтът на вестника вече не функционира. Спира и списание "Тема" (както и сайтът му) след 15 години присъствие...
"Война на световете" е темата на писмения изпит по журналистика, която бе изтеглена тази сутрин. Втората кандидатстудентска сесия за учебната 2015/201...
Стихотворението "Ще бъдеш в бяло" на Пейо Яворов е темата, която се падна на матурата по български език и литература за дванайсетокласниците днес. 58...
Така изглеждаше залата през 2013 г.
Изборът за есе е по цитати на Ботев