На форума на "Стандарт"! Лъжат с етикети за българското месо
За защита на родното производство призова Димитър Зоров
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За защита на родното производство призова Димитър Зоров
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Дните преди Коледа са традиционното време, когато "Стандарт" поставя допълнителен акцент върху проблема с качеството на стоките и отговорните производ...
Вашингтон. Телешкото месо от ЕС и продуктите от телешко се завръщат на американския пазар. Това става с промени в законите, одобрени от министерството...