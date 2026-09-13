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Учители на бунт за директор

Учители на бунт за директор

Монтана. 30 учители от професионалната гимназия по електротехника „Христо Ботев" в Монтана застанаха пред входа на областната управа с искане да бъде...

15 юли | 19:24
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