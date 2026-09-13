Всеки четвърти излиза без професия от техникума
Зрелостниците от професионалните гимназии владеят чужд език слабо16% от учениците искат собствен бизнес след дипломирането Доколко дават професия про...
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Зрелостниците от професионалните гимназии владеят чужд език слабо16% от учениците искат собствен бизнес след дипломирането Доколко дават професия про...
София. Абитуриент с увреждания от професионална гимназия в Червен бряг не бил допуснат до бала от съучениците си, за да не им "развали настроението"....
Учениците от професионалните училища ще могат да трупат кредити за изучаваните от тях дисциплини, които след това ще им се признават в университета. Т...
София. Учениците от професионалните училища ще могат да трупат кредити за изучаваните от тях дисциплини, които след това ще им се признават в универси...
Затягат дисциплината в училище с новия просветен закон
Връщат някогашното ТНТМ, ще издирват таланти с европари
Монтана. 30 учители от професионалната гимназия по електротехника „Христо Ботев" в Монтана застанаха пред входа на областната управа с искане да бъде...