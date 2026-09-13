Тед Лигети е първият пристигнал в Банско
Американецът кацна снощи на летището в София
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Американецът кацна снощи на летището в София
Домакините напред с 3,2 млн евро от уикенда Мистър гигантски слалом Тед Лигети е вече едноличен лидер по победи на старта на световната купа, който п...
Мистър гигантски слалом Тед Лигети е вече едноличен лидер по победи на старта на Световната купа по ски в Зьолден (Ав). Американецът спечели днешния г...
Звездата на алпийските ски на САЩ Тед Лигети стана поредният ас от белия керван, който се ожени тази година. След Бени Райх и Петер Фил в събота амери...
Американецът с трета поредна титла в гигантския Мистър Гигантски слалом - Тед Лигети, спечели третата си поредна титла от световен шампионат и хвърли...
Американецът става първия неевропеец, който печели титлата в гигантския слалом Сочи. Кралят на гигантският слалом Тед Лигети най-накрая се окичи и...
Санкт Мориц. Мистър „Гигантски слалом" Тед Лигети доказа, че може да печели в коронната си дисциплина дори тя да се провежда при гъста мъгла и на пист...
Паганела. Мистър гигантски слалом Тед Лигети завърши по перфектен начин 2013-а година. След като през февруари спечели не един, а три златни медала от...
Бийвър Крийк. Кралят на гигантския слалом Тед Лигети записа нова славна страница в историята на ските. Той спечели втория за сезона старт в коронната...