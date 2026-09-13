ТЕЦ Марица 3: Ще искаме наказания за нахлуването
Надяваме се да има съответната реакция
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Надяваме се да има съответната реакция
Изфабрикуваният материал съдържа огромно количество неверни данни
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