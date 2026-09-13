Всичко за Татко

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Джагър ще става татко на 72

Джагър ще става татко на 72

Мик Джагър показа, че за правене на деца и музика възрастта няма значение. Легендарният фронтмен на "Ролинг Стоунс" ще се сдобие с дете, въпреки че е...

15 юли | 22:45
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Део стана татко на Борислав

Део стана татко на Борислав

Деян Славчев-Део стана баща на момченце. Това съобщи шоуменът Ники Кънчев във Фейсбук. И уточни, че бебето се казва Борислав.  "Ихааааа, честитоооооо...

19 април | 15:16
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Татко Льо Пен с нова партия

Татко Льо Пен с нова партия

Основателят на крайнодесния "Национален фронт" Жан-Мари льо Пен, който бе изключен от партията, оглавявана от дъщеря му Марин, обяви създаването на но...

06 септември | 19:15
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