Ето я ВИП-сватбата на годината. Бебето – преди нея
Павел Иванов стана татко наистина
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Павел Иванов стана татко наистина
Снимки, получени от британският таблоид „Сън“
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Водещият на новините на Нова тв се сдоби със син
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Нямаше SOS, обяви капитанът на близкото пристанище
Мик Джагър показа, че за правене на деца и музика възрастта няма значение. Легендарният фронтмен на "Ролинг Стоунс" ще се сдобие с дете, въпреки че е...
Деян Славчев-Део стана баща на момченце. Това съобщи шоуменът Ники Кънчев във Фейсбук. И уточни, че бебето се казва Борислав. "Ихааааа, честитоооооо...
Външният министър Даниел Митов от тази сутрин е горд баща на малката Лара. Това съобщиха за "Стандарт" преди минути от министерството на външните рабо...
Емо Чолаков стана татко за втори път. Новината за появата на дъщеричката му съобщиха Деси и Сашо от "Преди обед". И го поздравиха за щастливото събити...
Основателят на крайнодесния "Национален фронт" Жан-Мари льо Пен, който бе изключен от партията, оглавявана от дъщеря му Марин, обяви създаването на но...