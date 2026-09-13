Театрален фестивал "Тара-ра-бумбия" в Благоевград
"Нещо като Аляска", „Аз обичам,ти обичаш, тя обича“ и „Мовименто/ Вариации“ в седмата вечер на театралния фестивал „Тара-ра-бумбия“
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"Нещо като Аляска", „Аз обичам,ти обичаш, тя обича“ и „Мовименто/ Вариации“ в седмата вечер на театралния фестивал „Тара-ра-бумбия“
В рамките на „Памет“ 100 години театър в Благоевград, ще бъде представен спектакълът „Лов на диви патици“ от Ал. Вампилов
Силни спектакли, известни режисьори и актьори ще зарадват любителите на Мелпомена в града
Утвърдените звезди на театъра Владимир Карамазов, Захари Бахаров и Юлиан Вергов играят днес в Благоевград. На сцената в зала „Пейо Яворов" в 20,00 час...
Благоевград. След десетдневен сценичен маратон и 32 постановки, в които гастролираха еталоните на режисьорското и актьорското майсторство в страната,...
Благоевград. Театралният фестивал „ТАРА-РА-БУМБИЯ" утре пуска финалната завеса в Благоевград с 2 спектакъла. След десетдневен сценичен маратон и 32 н...
Благоевград. Интерес и бурни аплодисменти – това беше атмосферата, в която преминаха трите постановки в четвъртък на театралния фестивал „ТАРА-РА-БУМ...
Благоевград. Над 130 млади актьори ще участват в тазгодишното издание на театралния фестивал "ТАРА-РА-БУМБИЯ", който стартира днес. Инициативата ще пр...
Благоевград. От 11 до 21 май в Благоевград ще се проведе второто издание на фестивала „Тара-ра-бумбия". Христина Шопова, която е шеф на дирекция „Хума...