Всичко за Таксим

Следете всички новини, анализи и коментари за Таксим. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Крими Свят
Таксим е празен

Таксим е празен

Истанбул. В нощта срещу 13-я ден на протестите в Турция полицията успя да опразни истанбулския площад Таксим, който се превърна в символ на антиправит...

12 юни | 7:06
0 коментара
12525