Мистерия в Истанбул: Откриха мъртви двама млади българи
Има следи от насилие
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Има следи от насилие
Протестите на "Таксим" през 2013 г., архив
Сблъсъци белязаха проява по случай 1 май в Турция. Служители на реда използваха сълзотворен газ и водни струи, за да прекратят неразрешен митинг в Ден...
Пететажна сграда се срути в центъра на Истанбул близо до площад Таксим, който е сред най-натоварените в града. Според информация на новинарската аген...
Експлозия разтърси една от най-популярните търговски улици в центъра на турския град Истанбул, съобщава германският вестник Die Welt. На булевард "Ист...
Нови сблъсъци в Истанбул край знаковия площад "Таксим". Полицията използва сълзотворен газ и гумени куршуми срещу демонстрантите, които се опитваха да...
Привидно спокойствие цареше днес на известния площад "Таксим" в Истанбул, където няколко пъти тази година имаше протести и размирици. Преди време турс...
Истанбул. Между 120 и 160 души са задържани от полицията по време на демонстрациите по случай годишнината от избухването на протестите за парка Гези,...
Сблъсъци между полиция демонстранти белязаха Международния ден на труда Истанбул. Турската полиция използва сълзотворен газ и водни струи, за да попр...
Анкара. Турският премиер Реджеп Тайип Ердоган заяви във вторник, че няма да позволи на профсъюзите да организират традиционния митнг за Първи май на...
Истанбул. Турската полиция използва водни оръдия и сълзотворен газ срещу стотици демонстранти, протестиращи в Истанбул срещу новите закони за затягане...
Анкара. Турция ще забрани политическите и социални лозунги на спортни мероприятия. Турското правителство подготвя мерки срещу футболните агитки, които...
Истанбул. Турската полиция отново използва сълзотворен газ, водни струи и гумени куршуми, за да попречи на демонстранти да влязат в парка "Гези" в Ист...
Използвани са сълзотворен газ и водни струи
Ердоган: Имате 24 часа да опразните парка
След поредната бурна нощ в Истанбул, която отново бе белязана от сблъсъци между полицията и протестиращите, днес сутринта полицаите облекчиха стреса,...
Истанбул. В нощта срещу 13-я ден на протестите в Турция полицията успя да опразни истанбулския площад Таксим, който се превърна в символ на антиправит...
Премиерът Ердоган е непреклонен, няма да отстъпи пред недоволните от управлението
Истанбул. Стотици полицаи нахлуха на площад Таксим в Истанбул, където от близо две седмици се провеждат антиправителствените протести. Полицията се оп...
Очаква се първото заседание на управляващата партия за вълненията