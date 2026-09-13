Зверство с момиченце на 4 г.! България настръхна срещу таксиджията Васил
Той е бивш начален учител
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Той е бивш начален учител
Причината - деца хвърляли снежни топки
Майката потърсила сметка на шофьора заради заобиколен маршрут
Това е решението на съда в Русе, предаде "Нова".
22-годишният Сали Пембеев проиграл парите в казино, обвиняват го днес
Откриха дрога и оръжие в колата му
600 почернени семейства от войната на пътя всяка година Таксиджия помете жена в тревата край мантинела в центъра на Варна Войната по пътищата взима...
48-годишният беглец от правосъдието Петър Стефанов, който уби жена си и опита да се самоубие, блъскайки се с колата си в други автомобили, бе открит м...
Съседи го описват като кротък човек, леля му твърди, че е буен Таксиметровият шофьор, който уби приятелката си и се опита да се самоубие, е издържал...
Убиецът побеснял заради заплахи за развод, МВР го издирва 48-годишен таксиметров шофьор закла жена си, а след това блъсна 6 коли в опит да се самоуби...
Таксиметров шофьор е пребил полицай късно снощи в София, информира Нова ТВ. Инцидентът е станал пред парламента. Полицаят няколко пъти направил забел...
Софийска градска прокуратура предаде на съд мъж, действал като едноличен търговец, който избегнал плащане на данъци за 43 000 лева, предаде Нова телев...
Пиян таксиджия е бил арестуван от клиентите си миналата нощ в Перник. Около 10 минути след полунощ е получен сигнал на тел. 112, че граждани са задърж...
24-годишен ром извърши грабеж на таксиметров шофьор, който го превозил от Ямбол до Нова Загора. 41-годишният таксиджия е нападнат и бит с юмруци от кл...
Мъж и жена пострадаха, след като шофьор на такси заспа и возилото се заби в мантинелата на главен път Е-79. Катастрофата е станала във вторник около 1...
София. Двама младежи на 16 и 17 г. бяха заловени, след като се опитаха да ограбят таксиджия. Момчетата се качили в жълтата кола от бул. "Александър Ма...
София. Обвинителният акт срещу таксиметровия шофьор Михаил Куртев е внесен днес в съда, съобщиха от Софийска градска прокуратура (СГП). В обвинението...
Закопчаха Александър Сръчков в сряда, грозят го 15 г. или до живот
Стара Загора. Мъж от казанлъшкото с. Крън е стрелял без причина по таксиметров автомобил с газов пистолет, съобщиха в неделя от полицията. Екшънът се...
София. Софийски апелативен съд потвърди постоянния арест на таксиметровия шофьор Михаил Куртев, предаде БНР. Пред съда Куртев заяви, че съжалява, но...