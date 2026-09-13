Всичко за Свински Грип

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Свински грип удари Хасково

Свински грип удари Хасково

Разград обяви епидемия, София - на косъм Нова изненада ни поднесе грипът тази година. Цялата страна е пламнала от щама АH3N2, само в област Хасково в...

04 февруари | 6:00
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Любопитно за свинския грип

Любопитно за свинския грип

Преди да започне отново истерията със свинския грип, който в момента върлува по света, е добре да сте информирани, за да подходите спокойно и хладнокр...

24 януари | 13:03
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