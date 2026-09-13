Страх от нов щам на свинския грип! Наш експерт обясни
Той се предава от свине на хора, но засега не е предаван от човек на човек
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Той се предава от свине на хора, но засега не е предаван от човек на човек
Новият коронавирус е десет пъти по-смъртоносен от свинския грип
това се случило през пролетта на 2009 г., припомни бивш заместник-министър
Стабилно е състоянието на жената, която се лекува от свински грип в болницата в Смолян
В смолянската болница почина 51-годишен мъж
Казанлъчанка била заблудена, че дъщеря ѝ лежала болна от свински грип в болница в Гърция и трябва да предостави спешно пари за закупуване на ваксина
Лекари се борят за живота на 40-годишна софиянка
Банкерът беглец протака делото за екстрадиция Чака новия правосъден министър на Сърбия Банкерът беглец Цветан Василев днес избяга от Темида под пред...
25 души са починали от свински грип в Украйна от началото на грипния сезон. Това заяви директорката на държавния грипен център Тетяна Дихановска, пред...
31-годишен норвежки гражданин е изписан от областната болница на Сливен в добро общо състояние след лечение от грипен вирус "Калифорния" AH1N1, познат...
Разград обяви епидемия, София - на косъм Нова изненада ни поднесе грипът тази година. Цялата страна е пламнала от щама АH3N2, само в област Хасково в...
Женева. Швейцария забрани вноса на живи свине и свинско месо от няколко страни от ЕС в опит да спре разпространението на африкански свински грип, пред...
Лос Анжелис. Епидемията от свински грип A/H1N1/ в Калифорния има 147 жертви на възраст до 65 г. от началото на тази година, предаде ИТАР-ТАСС. Броят...
Добрич. Възрастният мъж, който е в отделението по реанимация, за което "Стандарт" съобщи, и продължава да е в тежко състояние е болен от свински гри...
Преди да започне отново истерията със свинския грип, който в момента върлува по света, е добре да сте информирани, за да подходите спокойно и хладнокр...